Malatya'da yolcu otobüsü devrildi
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 14.03.2022, 01:04
Darende ilçesinden Malatya istikametine gelen Mehmet K. yönetimindeki 34 BYT 545 plakalı yolcu otobüsü, Malatya-Kayseri kara yolu Kozluca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yolcular Faruk D. ve Uğur T. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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