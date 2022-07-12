Malatya'da ölümlü kaza: Tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü

Malatya-Kayseri kara yolunda Muhammed Enes Korkmaz'ın (19) kullandığı 06 HA 7108 plakalı otomobil, Develi Mahallesi yakınlarında yön tabelasına çarparak şarampole düştü.

Sürücü ile araçta bulunan Fatma Korkmaz (82) yaşamını yitirdi, otomobildeki Ali Korkmaz (50), Raziye Korkmaz (54) ve Selen Bozkuş (16) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bu arada kazanın, araçtakilerin Akçadağ ilçesindeki bir cenaze törenine katılmak üzere Ankara'dan gelirken yaşandığı öğrenildi.