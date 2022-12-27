Malatya'da iki otomobil çarpıştı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 27.12.2022, 00:49
Ö.T. idaresindeki 02 ACS 053 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolu Yakınca Mahallesi mevkisinde M.O.G'nin kullandığı 44 ADD 672 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Ö.T ile yanındaki İ.H.E. ve A.Y. ambulansla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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