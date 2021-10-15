Lokantaya silahlı saldırı: 1 ölü

Kaymakçı Mahallesi 29 Ekim Caddesi'ndeki bir lokantada çorba içen Uğur Uysal, M.D'nin (36) pompalı tüfekli saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerinden yaralanan Uysal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma, zanlıyı kullandığı silahla gözaltına aldı.

Uysal'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada Uysal ve M.D'nin 3 gün önce bir parkta kavga ettikleri öğrenildi.