Kuzey Marmara Otoyolu'nda tanker devrildi
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'ndan kimyasal madde yüklü tanker devrildi. Meydana gelen kazada şoför yaralandı.
3. Sayfa 19.07.2022, 16:03
Kazada yaralanan sürücü Uluçay, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri çevre önlem alırken yola dökülen kimyasal maddenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafikte yoğunluk oluştu. Tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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