Kütahya'da minibüs devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 29.10.2022, 21:20
Alınan bilgiye göre, Ayhan Erol'un kullandığı 43 DA 426 plakalı minibüs, Belkavak köyü yakınlarındaki Akçamescit köyü yol ayrımında devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçtaki Ahmet Memiş ile Ali Faik Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ile Bahtiyar Akdağ ve Zafer Tekin, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Araçta bulunan kişilerin avdan döndüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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