Kütahya'da gaz sıkışması nedeniyle bir evde patlama meydana geldi
Kütahya'da, evde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda bir kadın yaralandı.
3. Sayfa 20.01.2023, 10:39
Sultanbağı Mahallesi'nde Fatma Erkan'ın (74) yaşadığı iki katlı ahşap evin zemin katında mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama oldu.
Patlama, tavanı ve sokağa bakan dış duvarı çöken evde büyük hasara yol açtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fatma Erkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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