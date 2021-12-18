Kumsalda şüpheli ölüm!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kumsalda 43 yaşındaki vatandaşın cesedi bulundu.
3. Sayfa 18.12.2021, 17:17
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kumsalda bir erkek cesedi bulundu.
Foça Mahallesi Çalış Plajı kumsalında bir kişinin uzun süre hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Ekipler, Şafak Atay'ın (43) hayatını kaybettiğini belirledi. Atay'ın cesedinin yanında bulunan alkol şişesinde inceleme başlatıldı.
Atay'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA
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