Kullandığı kepçenin altında kalan operatör yaralandı
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde devrilen kepçenin operatörü yaralı olarak kurtarıldı.
3. Sayfa 18.09.2022, 17:12
İlçeye bağlı Kapaklı köyünde, operatör Hayati Tuncel'in kullandığı kepçe devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri, devrilen kepçenin altında sıkışan operatörü bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralanan Hayati Tuncel, sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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