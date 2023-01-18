Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 4 yaralı
İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs yayaya çarptı. Kazada, araçtakilerle birlikte 4 kişi yaralandı.
3. Sayfa 18.01.2023, 23:24
Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece ile İBB Sosyal Tesisleri durakları arasında metrobüs yolunda yürüyen yayaya, E.K. yönetimindeki 34 TN 2956 plakalı metrobüs çarptı.
Kazada, yayanın yanı sıra ani fren yapan metrobüsteki yolculardan 3'ü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşandı.
Kaynak: AA
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