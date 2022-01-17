Küçükçekmece'de kahvehaneye ateş açıldı
Küçükçekmece'de kahvehaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından açılan ateşte 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 17.01.2022, 01:32
Küçükçekmece'de kahvehaneye açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi'ndeki bir kahvehaneye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sokaktan silahla ateş edildi.
Kahvehanedekiler masaların altına saklanarak kendilerini korumaya çalıştı.
Hafif yaralanan 2 kişi, vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü.
Güvenlik kamerasına yansıdı
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kahvehanenin önüne gelen şüphelinin, içeriye doğru silahla ateş etmesi ve hızlıca olay yerinden kaçtığı görülüyor.
Diğer görüntüde ise kahvehanedeki vatandaşların kendilerini korumak için masaların altına saklanıp, daha sonra dışarı çıktıkları anlar yer alıyor.
Kaynak: AA
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