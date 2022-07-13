Köpeklerin kovaladığı çocuklara otomobil çarptı
Mersin'in Toroslar ilçesinde, sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 13.07.2022, 09:44
Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 6 çocuk, refüje geldikleri sırada kendilerine doğru koşan sahipsiz köpekler nedeniyle paniğe kapıldı.
Köpeklerden kaçarken yola çıkan çocuklardan Ö.E.G. (7) ve H.Ç'ye (9), Güzin Y'nin kullandığı 33 AEC 486 plakalı otomobil çarptı.
Yaralanan çocuklar, sürücü tarafından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Tedaviye alınan Ö.E.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, H.Ç'nin ise ayağının kırıldığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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