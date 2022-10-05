Köpeğin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 05.10.2022, 13:18
Dudu Berk (63), Sinci köyündeki evinin bahçesinde çoban köpeğinin saldırısına uğradı.
Kadının çığlıkları üzerine bahçeye gelenler köpeği uzaklaştırdı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ise Berk'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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