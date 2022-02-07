Köpeğe çarpan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da köpeğe çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ölürken araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 07.02.2022, 01:36
Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet D. (34) idaresindeki 06 HBM 70 plakalı otomobil, Adana-Konya karayolu Kargacı Mahallesi yakınında bir köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Mehmet D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bu arada, aracın çarptığı köpek telef oldu.
Kaynak: AA
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