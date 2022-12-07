Konya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü
Konya’nın Ereğli ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında, 2 kişi yaşamın ı yitirdi, 1 kişi yaralandı.
3. Sayfa 07.12.2022, 20:03
İlyas Tufan idaresindeki 26 LD 77 plakalı tır, Adana - Konya kara yolu Hortu Mahallesi yakınlarında karşı şeritten gelen İsmail Aylıdere'nin kullandığı 42 AHZ 422 plakalı kamyonla çarpıştı.
Arkadan gelen Hasan Çetin yönetimindeki tır da kazaya karışan tırın dorsesine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücüler Tufan ile Aylıdere'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan kamyondaki Suriye uyruklu bir kişi, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tufan ve Aylıdere'nin cenazeleri, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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