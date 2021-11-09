Konya'da trafik kazası: 1 ABD vatandaşı öldü
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyon ile bir otomobil çarpıştı. Kazada bir ABD vatandaşı hayatını kaybetti.
3. Sayfa 09.11.2021, 01:00
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ABD vatandaşı bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Bekir A. idaresindeki 42 UC 041 plakalı kamyon, D-300 kara yolunun Değirmenköy Mahallesi yakınlarında, Gökhan Bola'nın (31) kullandığı 43 BD 190 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan ABD vatandaşı James Stanley (44) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Gökhan Bola ve araçtaki İlkim Kaya (27) yaralandı.
James Stanley'in cenazesi Akşehir Devlet Hastanesi morguna, yaralılar da tedavi altına alınmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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