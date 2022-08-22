Konya'da silahlı kavga: 2 ölü
Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
3. Sayfa 22.08.2022, 14:43 22.08.2022, 14:48
Doğrugöz Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla yaralanan Emrah Coşkun (34), sevk edildiği Konya'da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Doğrugöz Mahallesi'nde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, İbrahim Çık (56), Ayşe G. (43), Emrah Coşkun (34) ve Ali K. (56) silahla yaralanmıştı. Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Çık, hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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