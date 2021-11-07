Konya'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Konya merkez Selçuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmet Toker, Bayram Toker, Mustafa Balcı ve Burat Bardakçı ile ismi öğrenilemeyen bir kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Bayram Toker kaldırıldığı özel hastanede, İsmet Toker ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.