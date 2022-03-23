Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Kadınhanı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 23.03.2022, 08:27
Karakaya Mahallesi Konya Caddesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar birbirlerine silahla ateş açtı.
İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan K. T. ve M. A. Konya kent merkezindeki hastanelere sevk edilirken, Ş. Ö. kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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