Konya'da otomobil devrildi
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil devrildi. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 02.12.2022, 01:50
Üçler Ünal yönetimindeki 06 S 3212 plakalı otomobil, Kulu-Yeşiltepe Mahallesi 8. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sürücünün ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ile araçta bulunan Hamiyet Ünal, ekiplerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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