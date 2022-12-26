Konya'da motosiklet tır ile çarpıştı: 1 ölü
Konya'da tır ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 26.12.2022, 20:37
Sabit Sucu (70) idaresindeki 42 KA 730 plakalı motosiklet, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nden Lale Caddesi'ne dönmek istediği sırada aynı yönde seyreden G.K. yönetimindeki 42 ALM 581 plakalı tır ile çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Sucu, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü G.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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