Konya'da LPG'li otomobilden sızan gaz patlamaya yol açtı: 5 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde oto gaz sistemlerinin tamir, söküm, bakım ve montajının yapıldığı iş yerinde LPG'li otomobilden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonucu 5 kişi yaralandı.
3. Sayfa 03.12.2022, 23:17 03.12.2022, 23:19
Sanayi Sitesi'nde bulunan söz konusu iş yerine gaz kaçağı arızası nedeniyle getirilen LPG'li otomobilden sızan gaz patlamaya yol açtı.
Patlama nedeniyle çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu, tamiri yapılan otomobil de yandı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü.
Yaralanan iş yeri sahibi Mustafa Ş. ile Abdullah A, Talha S, Bekir B, İsmail B, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Ş, Abdullah A, Talha S. ve İsmail B, Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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