Konya'da komşular arasındaki gürültü kavgasında bir kişi bıçaklandı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi sol göğüs ve kolundan bıçakla ağır yaralandı.
3. Sayfa 12.09.2022, 23:39
Edinilen bilgiye göre Binkonutlar mahallesi Başkaya sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın alt katında oturan Mehmet B, gürültü yaptığı iddiasıyla üst katta oturan Musa G'ye tepki gösterdi.
İki komşu arasındaki sözlü tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönmesi üzerine Mehmet B, Musa G'yi sol göğüs ve kolundan bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunan Musa G, hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli Mehmet B, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İki komşunun daha önce de aynı konudan tartışma yaşadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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