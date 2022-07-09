Konya'da feci kaza! 15 yaralı

Hilal D. yönetimindeki otomobil, Recep A. idaresindeki otomobil ile Ankara-Konya kara yolu Ak Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve her iki araçtaki 13 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla yaralılar, Kulu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılardan 6'sı Konya'daki hastanelere sevk edilirken 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.