Konya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Konya'nın Ereğli ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 09.10.2022, 20:21
Metin Öztürk idaresindeki 42 AFS 364 plakalı tır, Belkaya Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Öztürk'ün cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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