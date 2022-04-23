Kömür ocağında kamyon uçuruma yuvarlandı
Şırnak'ta kömür ocağında kamyon uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
3. Sayfa 23.04.2022, 12:31 23.04.2022, 12:33
Şırnak'ta kömür ocağında kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Şırnak'ta İkizce Kömür Ocakları acar döküm sahasında Mehmet Halil Külter (32) yönetimindeki kamyon, kömür boşaltıldığı sırada yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Ağır yaralanan sürücü Külter ile kamyonda bulunan Hacı Acar (21), 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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