Komşusunu sopayla öldürdü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kavga ettiği komşusunu başına sopayla vurarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İddiaya göre, Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde 26 Kasım'da Yunus A. (29), komşusunun zihinsel engelli oğlu Yunus Emre Sucu'ya (20) hakaret etti.
Olayı öğrenen baba Cumali Sucu (51), komşusu Yunus A. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus A, sopayla Cumali Sucu'nun başına vurup kaçtı.
Ağır yaralanan Cumali Sucu, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sucu, doktorların müdahalelerine rağmen 28 Kasım'da hayatını kaybetti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlı Yunus A'yı saklandığı adreste operasyonla yakaladı.
Şüpheli ifadesinde, kavga sırasında rastgele attığı sopanın Cumali Sucu'nun başına isabet ettiğini öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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