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Komşular arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Konya'nın Karatay ilçesinde komşu aileler arasında silahlı kavga çıktı. Meydana gelen olayda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa 31.08.2022, 11:37
Komşular arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

İddiaya göre, komşular arasında evlerin ortasındaki boşluğa saman koyma meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada henüz isimleri öğrenilemeyen karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Komşular arasında daha önce de aynı mesele yüzünden tartışma yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
#Konya #silahlı kavga
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