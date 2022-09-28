Komşular arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada akrabalardan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayda bir kişi ise ağır yaralandı.
Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada akrabalardan 2 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
İddiaya göre, Akbaba köyü Çıtaoğlu Mahallesi'nde Aydın Ergün (62) ile komşuları Musa (43), ağabeyi Mustafa (52) ve eşi Fatma Akçora (55) arasında sahiplenmek istedikleri orman arazisinde temizlik yapıldığı gerekçesiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ergün, evinden aldığı tabancayla temizlik yapan komşularına ateş açtı.
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Fatma Akçora'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Musa ve Mustafa Akçora ise ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Musa Akçora, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, teslim olmamak için kendisini eve kilitleyen Ergün'ü daha sonra gözaltına aldı.
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