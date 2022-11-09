Komşular arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
İzmir'in Menemen ilçesinde komşular arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 09.11.2022, 08:54
İzmir'in Menemen ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
30 Ağustos Mahallesi 7119 Sokak'ta komşu oldukları öğrenilen U.O. (21) ile O.K. (23) ve İ.O.K. (28) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine U.O, bıçakla O.K'yi göğüs ve sırtından, İ.O.K'yi ise karnından bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sev edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
O.K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli U.O'nun yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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