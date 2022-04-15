Komşular arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Adana'da iki komşu arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda 1 kişi yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 15.04.2022, 08:50
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde E.U, oğluna küfrettiğini ileri sürdüğü komşusu A.İ.S. ile tartıştı.
Bu sırada E.U, A.İ.S'yi bıçakla karnından yaraladı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler tarafından evinde gözaltına alınan şüpheli E.U, polis merkezine götürüldü.
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