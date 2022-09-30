Kocasının bıçakla yaraladığı kadın, 22 yaşında hayatını kaybetti
Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralanan 22 yaşındaki genç kadın hastanede yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 30.09.2022, 17:36 30.09.2022, 17:44
Merkez Nar Mahallesi'nde M.B (24) ile boşanma aşamasındaki eşi K.B. (22) arasında sokakta tartışma çıktı.
Tartışma sırasında M.B, eşini bıçakla yaralayıp kaçtı.
Olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bir çocuk annesi K.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli M.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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