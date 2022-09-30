Kocasının bıçakla yaraladığı kadın, 22 yaşında hayatını kaybetti

Merkez Nar Mahallesi'nde M.B (24) ile boşanma aşamasındaki eşi K.B. (22) arasında sokakta tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M.B, eşini bıçakla yaralayıp kaçtı.

Olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bir çocuk annesi K.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.