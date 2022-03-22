Kocası tarafından pompalı tüfekle öldürülen kadın defnedildi
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kocası tarafından sokakta pompalı tüfekle vurularak öldürülen 3 çocuk annesi toprağa verildi.
dana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kocası tarafından sokakta pompalı tüfekle vurularak öldürülen kadın toprağa verildi.
Yeşiltepe Mahallesi'nde dün boşanma aşamasındaki kocası Fahri K. tarafından evine yaklaştığı sırada sokakta pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Fadime K'nin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi tamamlandı.
Kadının cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Hayatını kaybeden kadının yakınları, mezarlıkta uzun süre gözyaşı döktü.
Bu arada, polis ekipleri, firari zanlının mezarlığa gelme ihtimali üzerine geniş güvenlik önlemi aldı.
Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
- Olay
Yeşiltepe Mahallesi'nde Fadime K, evine yaklaştığı sırada sokakta boşanma aşamasında olduğu kocası Fahri K. tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetmişti.
Saldırının ardından zanlı olay yerinden kaçmıştı.
Çiftin kızı N.K'nin de olaya şahit olduğu öne sürülmüştü.
Fadime K'nin, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve çocuklarıyla ayrı eve taşındığı belirtilmişti.
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