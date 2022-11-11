Kocası tarafından bıçaklanan 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Uşak'ta kocası tarafından bıçaklanan 80 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
3. Sayfa 11.11.2022, 08:47
Alınan bilgiye göre, Sarayaltı Mahallesi'nde yaşayan İ.H. (82) ile eşi Ummühan H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine İ.H, eşini bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ummühan H'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cinayet zanlısı İ.H, evde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kadının cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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