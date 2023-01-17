Kocaeli'de trafik kazası: 3 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki kamyon ile bir restoranın bahçesindeki kamelyaya çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 17.01.2023, 23:45 17.01.2023, 23:59
Alınan bilgiye göre, Cafer K. idaresindeki 06 S 8825 plakalı otomobil, Pelitli Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kontrolden çıktı. Otomobil, önce park halindeki kamyona, ardından bir restoranın bahçesindeki kamelyaya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Cafer K. ile araçta bulunan oğlu Barış K. ve yolcu Oğuzhan Y. ekiplerce sıkıştıkları yerden aracın tavanı kesilerek çıkartılıp, hastaneye kaldırıldı.
Kazayı gören Seyfettin Babayiğit, yaralıların hızla araçtan çıkartıldığını ifade ederek, "Otomobil kamyona, daha sonra kamelyaya çarptı. Çok hızlı geliyordu otomobil, gaz pedalı takılı kaldı diyenler oldu." dedi.
Kaynak: AA
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