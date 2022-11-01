Kocaeli'de zincirleme kaza
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.
3. Sayfa 01.11.2022, 23:20
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır, panelvan ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Osman Yılmaz Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde tır, otomobil ve panelvanın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Panelvandaki yaralı Halil K. sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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