Kocaeli'de traktörün devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 18.08.2022, 00:56
Tatar Ahmet Mahallesi Karamanlı mevkisinde fındık bahçesinden geldiği öğrenilen İsmet K. idaresindeki 54 DD 083 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
Kazada aynı aileden sürücü ile Birol K. (54), Ayşe K. ve Fatma K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Birol K'nin hayatını kaybettiği belirlenirken diğer yaralılar, müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Birol K'nin cenazesi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yaralı sürücünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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