Kocaeli'de trafik kazası: Sürücü bariyerlere sıkıştı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere sıkışan hafif ticari aracın sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
3. Sayfa 09.10.2022, 19:52
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere sıkışan hafif ticari aracın sürücü yaralandı.
Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Y.K. idaresindeki 41 TE 083 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 80 metre sürüklenen araç bariyerlerde sıkıştı.
Yaralanan araç sürücüsü Y.K. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu.
Kaynak: AA
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