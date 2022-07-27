Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk öldü
Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
3. Sayfa 27.07.2022, 07:51
Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sümeyye Eylül G'ye (15) E.G. idaresindeki 80 ABC 313 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sümeyye Eylül G, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı.
Hastanedeki müdahaleye rağmen Sümeyye Eylül G'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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