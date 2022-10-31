Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
3. Sayfa 31.10.2022, 00:08
Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ilerleyen Metin Y. idaresindeki 41 LD 897 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü Metin Y. ile araçtaki Gönül Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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