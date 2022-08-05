Kocaeli'de motosiklet kazası
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 05.08.2022, 17:51
Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden T.Y'nin kullandığı 41 AAS 238 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Devrilen motosikletten yola savrulan T.Y. yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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