Kocaeli'de kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşi tarafından bıçakladığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti, eşi Yakup G. polise teslim oldu.
3. Sayfa 21.07.2022, 17:49
Değirmendere Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta ikamet eden Birgül G. ile eşi Yakup G. arasında tartışma çıktı.
Tartışma sonucu Yakup G. eşini bıçakla yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Yakup G. ise olayın ardından polise teslim oldu.
Kaynak: AA
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