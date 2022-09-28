Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 28.09.2022, 01:38
Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Park Caddesi köşesinde S.Ü. idaresindeki 34 COP 213 plakalı otomobil, O.G'nin kullandığı 41 JA 821 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile U.B.Ü. (9) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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