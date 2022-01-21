Kocaeli'de feci kaza! Yaralılar var
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kamyonla hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 21.01.2022, 13:15
Kaynarca istikametine seyreden İsmet Y. idaresindeki 16 TA 293 plakalı kamyon ile Kandıra yönünde ilerleyen Faruk A'nın kullandığı 41 TL 966 plakalı hafif ticari araç Balcı mevkisinde çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.
Hafif ticari araçta sıkışan Mesut A'yı itfaiye ekipleri çıkardı.
Yaralılar Faruk A, babası Mesut A. ve İsmet Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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