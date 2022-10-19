Kocaeli'de bir kişi dengesini kaybederek uçuruma düştü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 15 metrelik uçuruma düşen kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
3. Sayfa 19.10.2022, 01:50
Yenidoğan Mahallesi Altun Sokak'ta M.E. arkadaşlarıyla oturduğu sırada dengesini kaybederek uçuruma düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.E. ekiplerin çalışmasıyla sedyeyle alınarak uçurumdan çıkarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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