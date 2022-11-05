Kocaeli'de bıçaklı kavga
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 05.11.2022, 10:42
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde S.T. ile henüz ismi öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.T, bacağından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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