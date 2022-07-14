KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Samsun'un Havza ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konulan kadın yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 14.07.2022, 17:24
Tarlada çalıştıktan sonra evine giden 8 çocuk annesi R.G., ayağında kene olduğunu fark etti.
Keneyi tutunduğu yerden çıkaran R.G, bir süre sonra rahatsızlanınca Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen R.G'ye KKKA teşhisi konuldu.
Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan R.G. kurtarılamadı.
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