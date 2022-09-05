Kız arkadaşını darbeden gence engel olmak isteyen kişi bıçaklandı
Kayseri'de kız arkadaşını sokakta darbeden genci engellemek isteyen kişi, bıçakla kolundan yaralandı.
3. Sayfa 05.09.2022, 15:40 05.09.2022, 15:45
Alınan bilgiye göre, O.Y. (30) Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Boyluca Sokak'ta kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.
Bir süre sonra arkadaşını darbetmeye başlayan O.Y'ye yoldan geçen E.B. (47) engel olmaya çalıştı.
Bu sırada E.B. koluna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kolundan hafif yaralanan ve sağlık ekiplerince olay yerinde tedavisi yapılan E.B, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
O.Y. ve kız arkadaşı, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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