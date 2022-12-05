Kırıkkale'de pikap, cip ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde pikap, cip ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Osman E. (25) idaresindeki 06 BJC 168 plakalı pikap, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 43. kilometresinde Nazlı B'nin (27) kullandığı 06 BA 0082 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampole devrildi.
Osman Şimşek yönetimindeki 34 CHS 602 plakalı cip de kazanın ardından sol şeritte duran pikapla çarpıştı.
İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı eski Çavuşbaşı Belde Belediye Başkanı olduğu öğrenilen sürücü Şimşek'in eşi Asiye Şimşek'in (59) hayatını kaybettiği kazada, sürücüler Şimşek ve Osman E. ile pikapta bulunan Hatice E. (24) ve Mehmet Efe E. (2) yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ve Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu da kaza yerine gelerek bilgi aldı.
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