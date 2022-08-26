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Kırıkkale'de kaza: 2 ölü , 1 yaralı

 Kırıkkale'de emniyet şeridinde bekleyen tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

3. Sayfa 26.08.2022, 15:50
Kırıkkale'de kaza: 2 ölü , 1 yaralı

O.G.D'nin kullandığı 60 ABA 693 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolu Kırlangıç köyü yakınlarında, önce emniyet şeridinde duran A.İ.K. idaresindeki 33 AHC 101 plakalı tıra, ardından savrulup bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki A.D. ve M.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan O.G.D. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis merkezine götürülen tır sürücüsünün, aracı arızalandığı için emniyet şeridinde durduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
#kırıkkale #kaza
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